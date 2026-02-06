ถุงกรองขนแกะ Filter bags-fleece set packaged สำหรับ WD 2/3

ถุงกรองผ้าฟลีซที่ทนทานต่อการฉีกขาดเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของคาร์เชอร์ WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery และ KWD 1–KWD 3 รวมถึงเครื่องสกัดแบบสเปรย์ SE 4001/SE 4002

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 4
สี สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.094
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.175
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 230 x 200 x 12
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ฝุ่นแห้ง
  • All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก