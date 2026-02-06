ถุงกรองขนแกะ Filter bags-fleece set packaged สำหรับ WD 2/3
ถุงกรองผ้าฟลีซที่ทนทานต่อการฉีกขาดเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของคาร์เชอร์ WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery และ KWD 1–KWD 3 รวมถึงเครื่องสกัดแบบสเปรย์ SE 4001/SE 4002
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|4
|สี
|สีขาว
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.094
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.175
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|230 x 200 x 12
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ฝุ่นแห้ง
- All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก