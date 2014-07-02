หัวฉีดแรงดันสูงรุ่น MP 145
หัวฉีดแรงดันสูงสามารถปรับได้ 5 แบบ เพียงแค่หมุนเกลียวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละพื้นผิว เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตั้งแต่รุ่น K 3 ถึง K 5
คุณสมบัติและจุดเด่น
สเปรย์ 5 แบบ
- 5 in 1: สเปรย์ห้าแบบในหอกสเปรย์เดี่ยว
- ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
จับได้ถนัดมือ
- การจัดการที่ดีขึ้น
การปรับอย่างต่อเนื่อง
- ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.51
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.567
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|447 x 57 x 57
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- รั้ว