หัวฉีดแรงดันสูงรุ่น MP 145

หัวฉีดแรงดันสูงสามารถปรับได้ 5 แบบ เพียงแค่หมุนเกลียวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละพื้นผิว

หัวฉีดแรงดันสูงสามารถปรับได้ 5 แบบ เพียงแค่หมุนเกลียวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละพื้นผิว เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตั้งแต่รุ่น K 3 ถึง K 5

คุณสมบัติและจุดเด่น
สเปรย์ 5 แบบ
  • 5 in 1: สเปรย์ห้าแบบในหอกสเปรย์เดี่ยว
  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
จับได้ถนัดมือ
  • การจัดการที่ดีขึ้น
การปรับอย่างต่อเนื่อง
  • ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.51
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.567
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 447 x 57 x 57

วิดีโอ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • รั้ว