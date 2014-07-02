หัวดูดเทอร์โบ

หัวฉีดสูญญากาศแบบใช้อากาศเหมาะสำหรับพรมขนกองสูงและเก็บขนของสัตว์ สำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนและถูกสุขลักษณะ

หัวฉีดสูญญากาศทางอากาศเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพรมขนกองสูงและเก็บขนของสัตว์เช่น จากสุนัขและแมว ฯลฯ หัวจ่ายกำลังเทอร์โบขับเคลื่อนด้วยอากาศจากเครื่องดูดฝุ่น พลังการทำความสะอาดได้รับการปรับปรุงอย่างมากจากการกระทำของแปรงหมุน สิ่งสกปรกที่ฝังลึกอยู่ในเส้นใยจะถูกเหวี่ยงขึ้นและกำจัดออกอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนและถูกสุขลักษณะ เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 และ DS 5600

คุณสมบัติและจุดเด่น
แปรงทำความสะอาดด้วยลม
  • แปรงทำความสะอาดดูดฝุ่นที่ฝังลึกในพรม
  • เก็บขนของสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพจากพรมที่มีกองสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.614
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.768
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 280 x 250 x 92
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นพรม
  • พื้นปูพรม