หัวดูดเทอร์โบ
หัวฉีดสูญญากาศแบบใช้อากาศเหมาะสำหรับพรมขนกองสูงและเก็บขนของสัตว์ สำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนและถูกสุขลักษณะ
หัวฉีดสูญญากาศทางอากาศเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพรมขนกองสูงและเก็บขนของสัตว์เช่น จากสุนัขและแมว ฯลฯ หัวจ่ายกำลังเทอร์โบขับเคลื่อนด้วยอากาศจากเครื่องดูดฝุ่น พลังการทำความสะอาดได้รับการปรับปรุงอย่างมากจากการกระทำของแปรงหมุน สิ่งสกปรกที่ฝังลึกอยู่ในเส้นใยจะถูกเหวี่ยงขึ้นและกำจัดออกอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนและถูกสุขลักษณะ เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 และ DS 5600
คุณสมบัติและจุดเด่น
แปรงทำความสะอาดด้วยลม
- แปรงทำความสะอาดดูดฝุ่นที่ฝังลึกในพรม
- เก็บขนของสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพจากพรมที่มีกองสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.614
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.768
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|280 x 250 x 92
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นพรม
- พื้นปูพรม