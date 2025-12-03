ข้อต่ออเนกประสงค์ทำจากโลหะ (Universal hose connector)

ข้อต่อท่ออเนกประสงค์ทำจากโลหะ พร้อมด้ามจับแบบนิ่มที่ทำจากพลาสติก เชื่อต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

คุณสมบัติและจุดเด่น
ด้ามจับแบบนุ่มพลาสติก
  • สำหรับการจัดการง่าย
แคลมป์ท่อทำจากอลูมิเนียมปลอดการกัดกร่อน
  • รับประกันความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.048
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.068
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 65 x 39 x 40
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน