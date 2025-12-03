ข้อต่ออเนกประสงค์ทำจากโลหะ (Universal hose connector)
ข้อต่อท่ออเนกประสงค์ทำจากโลหะ พร้อมด้ามจับแบบนิ่มที่ทำจากพลาสติก
ข้อต่อท่ออเนกประสงค์ทำจากโลหะ พร้อมด้ามจับแบบนิ่มที่ทำจากพลาสติก เชื่อต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
คุณสมบัติและจุดเด่น
ด้ามจับแบบนุ่มพลาสติก
- สำหรับการจัดการง่าย
แคลมป์ท่อทำจากอลูมิเนียมปลอดการกัดกร่อน
- รับประกันความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|เส้นผ่าศูนย์กลาง
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.048
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.068
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|65 x 39 x 40
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน