Hızlı Bağlantı konektörlü, “Best” tabanca modeli için yüksek basınçlı uzatma hortumu. Basınçlı yıkama makineleriyle kullanımda daha yüksek esneklik için 10 m yüksek basınç uzatma hortumu. Hızlı Bağlantı konektörlü tabanca ve yüksek basınç hortumu arasında kolayca bağlantı yapın. Dayanıklılık için sağlam DN 8 kaliteli tekstil örgüsüyle güçlendirilmiş, pirinç konektörlü dolaşmaz hortum. 160 bar’a kadar basınç ve 60°C’ye kadar sıcaklıklar için uygun uzatma hortumu. Uzatma hortumu ayrıca kimyasal kullanım için de uygundur. Tüm Kärcher K3 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.