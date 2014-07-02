Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q
Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008’den bu yana olan K3 - K7 serisi için.
Hızlı Bağlantı konektörlü, “Best” tabanca modeli için yüksek basınçlı uzatma hortumu. Basınçlı yıkama makineleriyle kullanımda daha yüksek esneklik için 10 m yüksek basınç uzatma hortumu. Hızlı Bağlantı konektörlü tabanca ve yüksek basınç hortumu arasında kolayca bağlantı yapın. Dayanıklılık için sağlam DN 8 kaliteli tekstil örgüsüyle güçlendirilmiş, pirinç konektörlü dolaşmaz hortum. 160 bar’a kadar basınç ve 60°C’ye kadar sıcaklıklar için uygun uzatma hortumu. Uzatma hortumu ayrıca kimyasal kullanım için de uygundur. Tüm Kärcher K3 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Kolay bağlantı adaptörü
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Sıcaklık (°C)
|max. 60
|Maksimum basınç (Bar)
|180
|Uzunluk (m)
|10
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|1,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|240 x 240 x 85