K 3 Classic
Özellikler ve faydalar
Ön kapakta hortum muhafazasıHortum rahatlıkla ön kapağa asılabilir.
Teleskopik tutma koluAlüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.
Deterjan kullanımıDeterjan kullanımı için emiş borusu. Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur
Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama
- Sprey boruları her zaman kolay ulaşılabilir ve temizlik tamamlandığında kompakt bir şekilde cihazın içinde saklanabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Su debisi (l/sa)
|380
|Saha performansı (m²/sa)
|25
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,6
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 6 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Emiş borusu
- Teleskopik tutma kolu
- Entegre su giriş filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.