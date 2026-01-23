K 3 Classic Car

Özellikler ve faydalar
Basınçlı yıkayıcı K 3 Classic Car: Ön kapakta hortum muhafazası
Ön kapakta hortum muhafazası
Hortum rahatlıkla ön kapağa asılabilir.
Basınçlı yıkayıcı K 3 Classic Car: Teleskopik tutma kolu
Teleskopik tutma kolu
Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.
Basınçlı yıkayıcı K 3 Classic Car: Deterjan kullanımı
Deterjan kullanımı
Deterjan kullanımı için emiş borusu. Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur
Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama
  • Sprey boruları her zaman kolay ulaşılabilir ve temizlik tamamlandığında kompakt bir şekilde cihazın içinde saklanabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Basınç (Bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Su debisi (l/sa) 380
Saha performansı (m²/sa) 25
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 40
Motor gücü (kW) (kW) 1,6
Elektrik kablosu (m) 5
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 4,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 6,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Araç kiti: Yıkama fırçası, köpük nozulu, 0.5 l araç şampuanı
  • Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Kir sökücü nozül
  • Yüksek basınçlı su hortumu: 6 m
  • Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

  • Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
  • Deterjan uygulama: Deterjan çekme özelliği
  • Teleskopik tutma kolu
  • Entegre su giriş filtresi
Uygulama alanları
  • Bisikletler
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
  • Bahçe/teras/balkon mobilyaları
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
  • Motosiklet ve scooter temizliği için.
Aksesuarlar
