K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
Rakipsiz performans: Su soğutmalı motora sahip K 7 WCM basınçlı yıkama makinesi arabalar, teraslar, bahçe ekipmanları ve bahçe araçlarındaki kiri etkili ve güçlü bir şekilde temizler.
K 7 WCM yüksek basınçlı yıkama makinesi ağır kir için mükemmel çözümler sunar. Patikalarda, yüzme havuzlarında, bisikletlerde veya büyük arabalarda vb. sıklıkla karşılaşılan önemli düzeydeki kirlerle başa çıkmak için tasarlanmıştır. Ekipman yelpazesi, 10 m uzunluğa sahip bir yüksek basınçlı hortum aracılığıyla pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne sahip bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve bir kir püskürtücü içerir. Dahili bir su filtresi ayrıca pompayı kir parçacıklarına karşı güvenilir bir şekilde korur. Ayrıca tüm aksesuarlar doğrudan cihazda saklanabilir.
Özellikler ve faydalar
Göz alıcı performans
Deterjan kullanılabilir.
Temiz ve düzenli
Hızlı Bağlantı sistemi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Su debisi (l/sa)
|max. 600
|Saha performansı (m²/sa)
|60
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 60
|Motor gücü (kW) (kW)
|3
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|17,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|21,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Vario Power Jet
- Deterjan uygulama: Emiş borusu
- Su soğutmalı motor
- Pompa malzemesi: Alüminyum
- Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Dış basamaklar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Araçlar
- Karavanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bisikletler