K 7 WCM yüksek basınçlı yıkama makinesi ağır kir için mükemmel çözümler sunar. Patikalarda, yüzme havuzlarında, bisikletlerde veya büyük arabalarda vb. sıklıkla karşılaşılan önemli düzeydeki kirlerle başa çıkmak için tasarlanmıştır. Ekipman yelpazesi, 10 m uzunluğa sahip bir yüksek basınçlı hortum aracılığıyla pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne sahip bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve bir kir püskürtücü içerir. Dahili bir su filtresi ayrıca pompayı kir parçacıklarına karşı güvenilir bir şekilde korur. Ayrıca tüm aksesuarlar doğrudan cihazda saklanabilir.