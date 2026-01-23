K 6 Special, su soğutmalı bir motorla donatılmıştır ve sık kullanım için idealdir. Yüzme havuzlarında, araba ya da veranda temizliğinde kullanılabilir. Güçlü K 7 Power Home Basınçlı Yıkama Makinesi, dış alanlarda karşılaşılan inatçı kirlerle başa çıkmak için tasarlanmıştır. Kapsamlı ekipman yelpazesine sahiptir;10 m uzunluğa sahip bir yüksek basınçlı hortum aracılığıyla pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne sahip bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve bir kir püskürtücü içerir dönen bir nokta jeti mevcuttur. VPS'deki basınç ayarı, yalnızca bir el hareketiyle ayarlanabilir ve kir püskürtücü, en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler.