K 6 Special
Su soğutmalı motora sahip K 6 Special basınçlı yıkama makinesi sık kullanım için idealdir. Yollardaki, araçlardaki, yüzme havuzlarındaki inatçı kirlerle başa çıkmak için tasarlanmıştır.
K 6 Special, su soğutmalı bir motorla donatılmıştır ve sık kullanım için idealdir. Yüzme havuzlarında, araba ya da veranda temizliğinde kullanılabilir. Güçlü K 7 Power Home Basınçlı Yıkama Makinesi, dış alanlarda karşılaşılan inatçı kirlerle başa çıkmak için tasarlanmıştır. Kapsamlı ekipman yelpazesine sahiptir;10 m uzunluğa sahip bir yüksek basınçlı hortum aracılığıyla pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne sahip bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve bir kir püskürtücü içerir dönen bir nokta jeti mevcuttur. VPS'deki basınç ayarı, yalnızca bir el hareketiyle ayarlanabilir ve kir püskürtücü, en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler.
Özellikler ve faydalar
Göz alıcı performansGelişmiş teknoloji su soğutmalı motoru makinenin ömrünü uzatır ve üst sınıf performans sağlar
Tak ve Temizle (Plug 'n' Clean)Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir.
Hızlı bağlantıYüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.
Kablo sarma kancası
- Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan kanca
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Su debisi (l/sa)
|max. 600
|Saha performansı (m²/sa)
|60
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 60
|Motor gücü (kW) (kW)
|3
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|18,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|22,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|404 x 461 x 968
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Vario Power Jet
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Küçük araçları temizlemek için.
- Dış basamaklar
- Orta ölçekli ve steyşın vagon araçları temizlemek için.
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Karavanlar