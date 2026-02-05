VC temizleme kiti sayesinde temizlik işleri daha basit ve kolaydır. Ulaşılması zor alanlar aksesuarlar kullanılarak rahatça temizlenir. Kit bir aralık başlığı, bir saç toplama seti, esnek bir bağlantı parçası ve dört farklı fırça içerir. Ek olarak, çeşitli aksesuar parçalarına bağlanabilen bir ek hortum parçası dahildir. VC aksesuarı ergonomik bir tasarıma sahiptir ve kullanımı kolaydır.