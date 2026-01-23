Multi-siklon teknolojisine sahip kompakt VC3 torbasız elektrikli süpürge, filtre torbası olmadan süpürmenizi sağlar. Bu, pahalı filtre torbalarını değiştirmek zorunda kalmamanızı sağlar. Şeffaf atık kabının ne zaman boşaltılması gerektiğini de bir bakışta görebilirsiniz. Ek olarak, torbasız sistem, sadece alerjisi olanların değil, herkesin anlayabileceği hoş olmayan kokular üretmez. Kompakt boyutu sayesinde VC3, apartman dairelerinde ve küçük evlerde çok çeşitli uygulamalar için mükemmeldir. Aralık başlığı ve mobilya fırçası, dar boşlukları ve hassas yüzeylerin yanı sıra sert zeminleri ve halıları derinlemesine temizleyebileceğiniz anlamına gelir. Elektrikli süpürgenin diğer donanım özellikleri, polen veya diğer alerjiyi tetikleyen parçacıklar gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtreleyen HEPA hijyen filtresi ve pratik park istasyonudur.Alman teknolojisiyle geliştirilmiş VC3'e 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.