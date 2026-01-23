VC 3 Elektrikli Süpürge
Filtre torbasını değiştirme ve yedek parça satın alma zorunluluğunu ortadan kaldırır: Multi-siklon teknolojisine sahip VC3 elektrikli süpürge ve şeffaf, yıkanabilir bir atık haznesi ile.
Multi-siklon teknolojisine sahip kompakt VC3 torbasız elektrikli süpürge, filtre torbası olmadan süpürmenizi sağlar. Bu, pahalı filtre torbalarını değiştirmek zorunda kalmamanızı sağlar. Şeffaf atık kabının ne zaman boşaltılması gerektiğini de bir bakışta görebilirsiniz. Ek olarak, torbasız sistem, sadece alerjisi olanların değil, herkesin anlayabileceği hoş olmayan kokular üretmez. Kompakt boyutu sayesinde VC3, apartman dairelerinde ve küçük evlerde çok çeşitli uygulamalar için mükemmeldir. Aralık başlığı ve mobilya fırçası, dar boşlukları ve hassas yüzeylerin yanı sıra sert zeminleri ve halıları derinlemesine temizleyebileceğiniz anlamına gelir. Elektrikli süpürgenin diğer donanım özellikleri, polen veya diğer alerjiyi tetikleyen parçacıklar gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtreleyen HEPA hijyen filtresi ve pratik park istasyonudur.Alman teknolojisiyle geliştirilmiş VC3'e 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Çoklu siklon teknolojisiSürekli filtre değiştirme ve pahalı yedek filtreler alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Atık haznesi su ile temizlenebilir.
HEPA hijyen filtresiPolen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreler. Temiz hava salınımı – sağlıklı bir yaşam alanı için.
Ayrılabilir zemin nozuluEvin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Park pozisyonu
- Çalışma aralarında hızlı ve güvenli park.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor değerleri (W)
|700
|Çalışma yarıçapı (m)
|7,5
|Atık konteyneri kapasitesi (l)
|0,9
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|76
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.5 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
- HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
- Zemin başlığı
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
Ekipman
- Kuru emiş başlığına değiştirme
- Pratik park pozisyonu
- Otomatik kablo sarıcı
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Hassas yüzeyler