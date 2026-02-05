Multisiklon teknolojisine sahip kompakt VC 3 Premium elektrikli süpürge evlerde çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu torbasız elektrikli süpürge, kiri şeffaf bir haznede toplayarak toz torbalarını değiştirme ve pahalı yedek parçalar satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Ek olarak bir parke başlığı ile donatılmış olup, sadece sert zeminleri ve halıları etkili bir şekilde temizlemekle kalmaz, aynı zamanda detay nozülü ve mobilya fırçası sayesinde dar boşlukları ve hassas yüzeyleri de derinlemesine temizler. Alerjisi olanlar için harika bir haber: VC 3 Premium ayrıca polen ve alerjiyi tetikleyen diğer parçacıklar gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtrelemek için bir HEPA hijyen filtresi ile donatılmıştır. Süpürme sırasında kesintiye uğrarsanız pratik park konumunda hızlı ve kolay bir şekilde tekrar kullanabilirsiniz.