VC 3 Premium Elektrikli Süpürge

Multisiklon teknolojisi ve parke başlığı ile: Torbasız VC 3 Premium elektrikli süpürge. Şeffaf kir toplama haznesi, pahalı yedek filtre torbalarını değiştirme ve satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Multisiklon teknolojisine sahip kompakt VC 3 Premium elektrikli süpürge evlerde çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu torbasız elektrikli süpürge, kiri şeffaf bir haznede toplayarak toz torbalarını değiştirme ve pahalı yedek parçalar satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Ek olarak bir parke başlığı ile donatılmış olup, sadece sert zeminleri ve halıları etkili bir şekilde temizlemekle kalmaz, aynı zamanda detay nozülü ve mobilya fırçası sayesinde dar boşlukları ve hassas yüzeyleri de derinlemesine temizler. Alerjisi olanlar için harika bir haber: VC 3 Premium ayrıca polen ve alerjiyi tetikleyen diğer parçacıklar gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtrelemek için bir HEPA hijyen filtresi ile donatılmıştır. Süpürme sırasında kesintiye uğrarsanız pratik park konumunda hızlı ve kolay bir şekilde tekrar kullanabilirsiniz.

Özellikler ve faydalar
Elektrikli süpürge VC 3 Premium Elektrikli Süpürge: Çoklu siklon teknolojisi
Çoklu siklon teknolojisi
Sürekli filtre değiştirme ve pahalı yedek filtreler alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Atık haznesi su ile temizlenebilir.
Elektrikli süpürge VC 3 Premium Elektrikli Süpürge: HEPA 13 filtresi
HEPA 13 filtresi
Polen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreler. Temiz hava salınımı – sağlıklı bir yaşam alanı için.
Elektrikli süpürge VC 3 Premium Elektrikli Süpürge: Ayrılabilir zemin nozulu
Ayrılabilir zemin nozulu
Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Park pozisyonu
  • Çalışma aralarında hızlı ve güvenli park.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor değerleri (W) 700
Çalışma yarıçapı (m) 7,5
Atık konteyneri kapasitesi (l) 0,9
Ses güç seviyesi (dB(A)) 76
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Aksesuarsız ağırlık (kg) 4,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 8,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 1.5 m
  • Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
  • Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
  • HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
  • Zemin başlığı
  • Derz başlığı
  • Döşeme fırçası
  • Parke nozulu

Ekipman

  • Pratik park pozisyonu
  • Otomatik kablo sarıcı
Uygulama alanları
  • Sert zeminler
  • Halılar
  • Hassas yüzeyler
Aksesuarlar