VC 3 Premium Elektrikli Süpürge
Multisiklon teknolojisi ve parke başlığı ile: Torbasız VC 3 Premium elektrikli süpürge. Şeffaf kir toplama haznesi, pahalı yedek filtre torbalarını değiştirme ve satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Multisiklon teknolojisine sahip kompakt VC 3 Premium elektrikli süpürge evlerde çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu torbasız elektrikli süpürge, kiri şeffaf bir haznede toplayarak toz torbalarını değiştirme ve pahalı yedek parçalar satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Ek olarak bir parke başlığı ile donatılmış olup, sadece sert zeminleri ve halıları etkili bir şekilde temizlemekle kalmaz, aynı zamanda detay nozülü ve mobilya fırçası sayesinde dar boşlukları ve hassas yüzeyleri de derinlemesine temizler. Alerjisi olanlar için harika bir haber: VC 3 Premium ayrıca polen ve alerjiyi tetikleyen diğer parçacıklar gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtrelemek için bir HEPA hijyen filtresi ile donatılmıştır. Süpürme sırasında kesintiye uğrarsanız pratik park konumunda hızlı ve kolay bir şekilde tekrar kullanabilirsiniz.
Özellikler ve faydalar
Çoklu siklon teknolojisiSürekli filtre değiştirme ve pahalı yedek filtreler alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Atık haznesi su ile temizlenebilir.
HEPA 13 filtresiPolen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreler. Temiz hava salınımı – sağlıklı bir yaşam alanı için.
Ayrılabilir zemin nozuluEvin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Park pozisyonu
- Çalışma aralarında hızlı ve güvenli park.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor değerleri (W)
|700
|Çalışma yarıçapı (m)
|7,5
|Atık konteyneri kapasitesi (l)
|0,9
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|76
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.5 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
- HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
- Zemin başlığı
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
- Parke nozulu
Ekipman
- Pratik park pozisyonu
- Otomatik kablo sarıcı
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Hassas yüzeyler