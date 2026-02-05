VC 2 Premium, daireler için ideal bir elektrikli süpürgedir. Ek olarak bir parke başlığı ile donatılmış olup, sadece sert zeminleri ve halıları etkili bir şekilde temizlemekle kalmaz, aynı zamanda detay nozülü ve mobilya fırçası sayesinde dar alanları ve hassas yüzeyleri de derinlemesine temizler. Ayrıca, cihazın çalışırken kirle temas etmesini önlemek için VC 2 Premium özellikle hijyenik bir filtre sistemi ile gelir: Dolu bir torba, kir ile temas etmeden hızlı ve kolay bir şekilde atılır. Bu elektrikli süpürge aynı zamanda HEPA hijyen filtresine, entegre aksesuar bölmesine, cihaz üzerinde bir güç kontrolüne ve pratik bir park pozisyonuna sahiptir.