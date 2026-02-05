VC 2 Premium Elektrikli Süpürge
Kompakt ve verimli: Parke başlığı dahil VC 2 Premium elektrikli süpürge. Kullanımı kolaydır, stüdyo dairelerin temizliği için uygundur.
VC 2 Premium, daireler için ideal bir elektrikli süpürgedir. Ek olarak bir parke başlığı ile donatılmış olup, sadece sert zeminleri ve halıları etkili bir şekilde temizlemekle kalmaz, aynı zamanda detay nozülü ve mobilya fırçası sayesinde dar alanları ve hassas yüzeyleri de derinlemesine temizler. Ayrıca, cihazın çalışırken kirle temas etmesini önlemek için VC 2 Premium özellikle hijyenik bir filtre sistemi ile gelir: Dolu bir torba, kir ile temas etmeden hızlı ve kolay bir şekilde atılır. Bu elektrikli süpürge aynı zamanda HEPA hijyen filtresine, entegre aksesuar bölmesine, cihaz üzerinde bir güç kontrolüne ve pratik bir park pozisyonuna sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Kullanımı kolay filtre torbası sistemiKolay temizleme Kir ile hiç temas etmeden
Ayrılabilir zemin nozuluEvin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Aksesuarlar cihazda düzgün bir şekilde saklanabilirCihaz içinde aralık başlığı ve mobilya fırçası için pratik saklama.
Park pozisyonu
- Çalışma aralarında hızlı ve güvenli park.
HEPA hijyen filtresi
- Polen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreler.
- Temiz hava salınımı – sağlıklı bir yaşam alanı için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Elektrikli Süpürge Tipi
|Torbalı elektrikli süpürge
|Motor değerleri (W)
|700
|Çalışma yarıçapı (m)
|7,5
|Filtre torbası kapasitesi (l)
|2,8
|Ses seviyesi (dB(A))
|76
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|76
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.5 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
- Filtre torbası: Kumaş toz torbası
- HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
- Zemin başlığı
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
- Parke nozulu
Ekipman
- Pratik park pozisyonu
- Otomatik kablo sarıcı
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Hassas yüzeyler