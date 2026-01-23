VC 2 Elektrikli Süpürge
Daireleri ve küçük evleri rahatça temizlemek için ideal: Kompakt ve kullanımı kolay, torbalı VC2 elektrikli süpürge.
Kärcher'in VC2'si, hijyenik ve kullanışlı filtre sistemiyle etkileyicidir: Dolu bir torba, herhangi bir kirle temas etmeden kolayca atılabilir. Bu kompakt elektrikli süpürge, özellikle apartman dairelerinde veya daha küçük evlerde kullanım için çok uygundur. Sert zeminleri ve halıları derinlemesine temizlemek için idealdir ve aralık başlığı ve mobilya fırçası, dar aralıklarda ve hassas yüzeylerde temizlik için de uygun olduğu anlamına gelir. VC2'nin sunduğu diğer bir avantaj, polen veya diğer alerji tetikleyici parçacıklar gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtreleyen HEPA hijyen filtresidir. Entegre aksesuar bölmesi, cihaz üzerindeki güç kontrolü ve pratik park istasyonu elektrikli süpürgenin kullanımını daha da kolaylaştırır. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş VC2'ye 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Kullanımı kolay filtre torbası sistemiKolay temizleme Kir ile hiç temas etmeden
Aksesuar bölmesiAksesuarlar, cihazda kolaylıkla düzenlenip saklanabilir. Bu nozulların daima hazır olduğunu belirtir.
Ayrılabilir zemin nozuluEvin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Park pozisyonu
- Çalışma aralarında hızlı ve güvenli park.
HEPA hijyen filtresi
- Polen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreler.
- Temiz hava salınımı – sağlıklı bir yaşam alanı için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Elektrikli Süpürge Tipi
|Torbalı elektrikli süpürge
|Motor değerleri (W)
|700
|Çalışma yarıçapı (m)
|7,5
|Filtre torbası kapasitesi (l)
|2,8
|Ses seviyesi (dB(A))
|76
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|76
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.5 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
- HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
- Zemin başlığı
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
Ekipman
- Kuru emiş başlığına değiştirme
- Pratik park pozisyonu
- Otomatik kablo sarıcı
- Emiş borusu için farklı aksesuarlar
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Hassas yüzeyler