Kärcher'in VC2'si, hijyenik ve kullanışlı filtre sistemiyle etkileyicidir: Dolu bir torba, herhangi bir kirle temas etmeden kolayca atılabilir. Bu kompakt elektrikli süpürge, özellikle apartman dairelerinde veya daha küçük evlerde kullanım için çok uygundur. Sert zeminleri ve halıları derinlemesine temizlemek için idealdir ve aralık başlığı ve mobilya fırçası, dar aralıklarda ve hassas yüzeylerde temizlik için de uygun olduğu anlamına gelir. VC2'nin sunduğu diğer bir avantaj, polen veya diğer alerji tetikleyici parçacıklar gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtreleyen HEPA hijyen filtresidir. Entegre aksesuar bölmesi, cihaz üzerindeki güç kontrolü ve pratik park istasyonu elektrikli süpürgenin kullanımını daha da kolaylaştırır. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş VC2'ye sahip olun.