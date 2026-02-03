VC 3 (ERP)

Özellikler ve faydalar
Elektrikli süpürge VC 3 (ERP): Çoklu siklon teknolojisi
Çoklu siklon teknolojisi
Sürekli filtre değiştirme ve pahalı yedek filtreler alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Atık haznesi su ile temizlenebilir.
Elektrikli süpürge VC 3 (ERP): HEPA 13 filtresi
HEPA 13 filtresi
Polen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreler. Temiz hava salınımı – sağlıklı bir yaşam alanı için.
Elektrikli süpürge VC 3 (ERP): Ayrılabilir zemin nozulu
Ayrılabilir zemin nozulu
Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Park pozisyonu
  • Çalışma aralarında hızlı ve güvenli park.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor değerleri (W) 700
Atık konteyneri kapasitesi (l) 0,9
Ses güç seviyesi (dB(A)) 76
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Aksesuarsız ağırlık (kg) 4,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 7,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 1.5 m
  • Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
  • Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
  • HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
  • Zemin başlığı
  • Derz başlığı
  • Döşeme fırçası

Ekipman

  • Kuru emiş başlığına değiştirme
  • Pratik park pozisyonu
  • Otomatik kablo sarıcı
Uygulama alanları
  • Sert zeminler
  • Halılar
  • Hassas yüzeyler
