VC 3 (ERP)
Özellikler ve faydalar
Çoklu siklon teknolojisiSürekli filtre değiştirme ve pahalı yedek filtreler alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Atık haznesi su ile temizlenebilir.
HEPA 13 filtresiPolen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreler. Temiz hava salınımı – sağlıklı bir yaşam alanı için.
Ayrılabilir zemin nozuluEvin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Park pozisyonu
- Çalışma aralarında hızlı ve güvenli park.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor değerleri (W)
|700
|Atık konteyneri kapasitesi (l)
|0,9
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|76
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.5 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
- HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
- Zemin başlığı
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
Ekipman
- Kuru emiş başlığına değiştirme
- Pratik park pozisyonu
- Otomatik kablo sarıcı
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Hassas yüzeyler