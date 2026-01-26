Средство для удаления следов насекомых 3-в-1 RM 618, 500мл
Бережно удаляет следы насекомых с лакокрасочных покрытий, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей. Безопасно очищает любые материалы (алюминий, полимерные материалы, лакокрасочные покрытия). Действует быстро и эффективно. Малый расход.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (кг)
|0,537
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,669
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 70 x 270
Совместимая техника
Области применения
- Окрашенные поверхности
- Металл
- Хром
- Пластик