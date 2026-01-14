Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220

Đầu phun tưới vườn OS 3.220 dùng để tưới nước cho các khu vực có phạm vi từ trung bình đến rộng lớn. Điều chỉnh phạm vi hoạt động không giới hạn. Cơ cấu truyền động bánh răng cực kỳ bền bỉ. Phạm vi hoạt động tối đa: 220 m2

Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220 dùng để tưới nước cho các khu vực có phạm vi từ trung bình đến rộng lớn với phạm vi hoạt động có thể được điều chỉnh không giới hạn – phạm vi hoạt động tối đa 220 m2. Đầu phun cải tiến với cơ cấu truyền động bánh răng cực kỳ bền bỉ. Đầu phun tưới vườn Kärcher có sẵn đế gai hoặc đế trượt. Các đầu phun này có tính năng bảo vệ SplashGuard tích hợp để định vị và căn chỉnh một cách thuận tiện mà không sợ bị ướt. Đầu phun tưới vườn Kärcher được trang bị hệ thống khớp nối, giúp việc kết nối với bộ ống tưới vườn trở nên dễ dàng.

Tính năng và ưu điểm
Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220: Có thể điều chỉnh liên tục
Có thể điều chỉnh liên tục
Tưới nước chính xác.
Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220: Vòng để treo thiết bị tích hợp vào tay cầm
Vòng để treo thiết bị tích hợp vào tay cầm
Để lưu trữ / treo đơn giản.
Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220: Bao gồm kim làm sạch
Bao gồm kim làm sạch
Để dễ dàng vệ sinh đầu phun
Cực kỳ bền bỉ
  • Để có thời gian hoạt động lâu hơn và cải thiện tuổi thọ cho thiết bị.
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Khu vực rắc (2 thanh) 45 - 120 m²
Khu vực rắc (4 bar) 80 - 220 m²
Chiều rộng phun (2 bar) (m) 9
Chiều rộng phun (4 bar) (m) 13
Vùng phủ sóng (2 bar) (m) 5 - 14
Vùng phủ sóng (4 bar) (m) 6 - 17
Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,43
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,541
Kích thước (D x R x C) (mm) 450 x 136 x 86
Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220
Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220
Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220
Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
  • Tưới vườn
Phụ kiện