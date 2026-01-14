Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220 dùng để tưới nước cho các khu vực có phạm vi từ trung bình đến rộng lớn với phạm vi hoạt động có thể được điều chỉnh không giới hạn – phạm vi hoạt động tối đa 220 m2. Đầu phun cải tiến với cơ cấu truyền động bánh răng cực kỳ bền bỉ. Đầu phun tưới vườn Kärcher có sẵn đế gai hoặc đế trượt. Các đầu phun này có tính năng bảo vệ SplashGuard tích hợp để định vị và căn chỉnh một cách thuận tiện mà không sợ bị ướt. Đầu phun tưới vườn Kärcher được trang bị hệ thống khớp nối, giúp việc kết nối với bộ ống tưới vườn trở nên dễ dàng.