Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220
Đầu phun tưới vườn OS 3.220 dùng để tưới nước cho các khu vực có phạm vi từ trung bình đến rộng lớn. Điều chỉnh phạm vi hoạt động không giới hạn. Cơ cấu truyền động bánh răng cực kỳ bền bỉ. Phạm vi hoạt động tối đa: 220 m2
Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220 dùng để tưới nước cho các khu vực có phạm vi từ trung bình đến rộng lớn với phạm vi hoạt động có thể được điều chỉnh không giới hạn – phạm vi hoạt động tối đa 220 m2. Đầu phun cải tiến với cơ cấu truyền động bánh răng cực kỳ bền bỉ. Đầu phun tưới vườn Kärcher có sẵn đế gai hoặc đế trượt. Các đầu phun này có tính năng bảo vệ SplashGuard tích hợp để định vị và căn chỉnh một cách thuận tiện mà không sợ bị ướt. Đầu phun tưới vườn Kärcher được trang bị hệ thống khớp nối, giúp việc kết nối với bộ ống tưới vườn trở nên dễ dàng.
Tính năng và ưu điểm
Có thể điều chỉnh liên tụcTưới nước chính xác.
Vòng để treo thiết bị tích hợp vào tay cầmĐể lưu trữ / treo đơn giản.
Bao gồm kim làm sạchĐể dễ dàng vệ sinh đầu phun
Cực kỳ bền bỉ
- Để có thời gian hoạt động lâu hơn và cải thiện tuổi thọ cho thiết bị.
Thông số kỹ thuật
|Khu vực rắc (2 thanh)
|45 - 120 m²
|Khu vực rắc (4 bar)
|80 - 220 m²
|Chiều rộng phun (2 bar) (m)
|9
|Chiều rộng phun (4 bar) (m)
|13
|Vùng phủ sóng (2 bar) (m)
|5 - 14
|Vùng phủ sóng (4 bar) (m)
|6 - 17
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,43
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,541
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|450 x 136 x 86
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn