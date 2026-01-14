Đầu phun
Nhỏ, thuận tiện và dễ dàng kết nối với ống dây tưới vườn: đầu phun lý tưởng cho các công việc tưới cây không phức tạp.
Đầu phun nhỏ rất thích hợp để tưới nước dễ dàng trong vườn. Với các kiểu phun có thể điều chỉnh liên tục, tia nước có thể được chuyển đổi linh hoạt giữa tia hình nón và tia phun theo nhu cầu. Có thể dễ dàng tưới nước cho các luống hoa và bồn cây, đồng thời có thể rửa sạch bụi bẩn cơ bản trên sân hiên hoặc bàn ghế sân vườn. Khi không sử dụng, có thể tắt dòng nước ngay trên đầu phun.
Tính năng và ưu điểm
Các chế độ phun khác nhau: phun thẳng, phun theo hình nón
- Lý tưởng để tưới (vòi phun hình nón), để làm sạch (vòi phun thẳng).
Tự thoát nước
- Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra.
Nhỏ và gọn
- Dễ sử dụng
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,052
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,066
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|131 x 36 x 36
Thiết bị
- Số lượng chế độ phun nước: 2
- Chế độ tự xả
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Bồn hoa, mảng rau
- Làm sạch các bùn đất trên bề mặt