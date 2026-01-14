Đầu phun nhỏ rất thích hợp để tưới nước dễ dàng trong vườn. Với các kiểu phun có thể điều chỉnh liên tục, tia nước có thể được chuyển đổi linh hoạt giữa tia hình nón và tia phun theo nhu cầu. Có thể dễ dàng tưới nước cho các luống hoa và bồn cây, đồng thời có thể rửa sạch bụi bẩn cơ bản trên sân hiên hoặc bàn ghế sân vườn. Khi không sử dụng, có thể tắt dòng nước ngay trên đầu phun.