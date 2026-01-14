Súng phun tưới vườn bằng kim loại. Đầu súng có thể xoay 180°, thân súng có thể nối dài 70-105 cm, hệ thống điều khiển 1 tay (bao gồm chức năng tắt mở), móc treo tiện dụng, hoạt động với 6 chế độ phun nước khác nhau. Súng phun kim loại cao cấp lý tưởng để tưới vườn vừa và nhỏ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng, các tính năng hạng nhất và thiết kế tiện dụng hoàn hảo làm cho súng phun cao cấp của Kärcher trở nên lý tưởng để tưới dễ dàng cho các khu vườn và khu vực rộng lớn. Tóm lại: giải pháp lý tưởng cho nhiều mục đích sử dụng trong vườn. Lưu ý: Vòi phun Karcher tương thích với tất cả các hệ thống có sẵn.