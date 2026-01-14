Súng phun tưới nước cao cấp
Súng phun nước kim loại mạnh mẽ, bền bỉ với đa dạng tính năng. Áp dụng cho diện tích vườn nhỏ và vừa.
Súng phun tưới vườn bằng kim loại. Đầu súng có thể xoay 180°, thân súng có thể nối dài 70-105 cm, hệ thống điều khiển 1 tay (bao gồm chức năng tắt mở), móc treo tiện dụng, hoạt động với 6 chế độ phun nước khác nhau. Súng phun kim loại cao cấp lý tưởng để tưới vườn vừa và nhỏ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng, các tính năng hạng nhất và thiết kế tiện dụng hoàn hảo làm cho súng phun cao cấp của Kärcher trở nên lý tưởng để tưới dễ dàng cho các khu vườn và khu vực rộng lớn. Tóm lại: giải pháp lý tưởng cho nhiều mục đích sử dụng trong vườn. Lưu ý: Vòi phun Karcher tương thích với tất cả các hệ thống có sẵn.
Tính năng và ưu điểm
6 chức năng tướiĐể tưới nước theo yêu cầu thực tế
Thanh kéo dài (70-105 cm)Cho mọi ứng dụng
Điều khiển 1 tay, bao gồm chức năng TẮT/MỞDễ dàng và tiện dụng
Vòi phun di động (180 °)
- Các góc phun khác nhau để tưới theo mục tiêu.
Khoang chứa tiện dụng với móc treo
- Dễ dàng cất trữ
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,526
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|780 x 150 x 66
Thiết bị
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: sương mịn
- Kiểu phun: tia phẳng chiều ngang
- Kiểu phun: tia nước tập trung
- Kiểu phun: tia xoáy
- Kiểu phun: tia phẳng chiều dọc
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác