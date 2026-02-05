Bộ dây áp lực cao HK 4

Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 4 mét – phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 được sản xuất từ ​​năm 1992 (ngoại trừ các máy có guồng). Bao gồm súng cao áp và bộ chuyển đổi Quick Connect.