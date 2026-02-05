Bộ dây áp lực cao HK 4

Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 4 mét – phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 được sản xuất từ ​​năm 1992 (ngoại trừ các máy có guồng). Bao gồm súng cao áp và bộ chuyển đổi Quick Connect.

Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 4 mét – phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 được sản xuất từ ​​năm 1992 (ngoại trừ các máy có guồng). Bao gồm súng cao áp và bộ chuyển đổi Quick Connect.

Tính năng và ưu điểm
Bộ chuyển đổi
  • Tách đơn giản dây áp lực khỏi súng phun và thiết bị.
Dây áp lực cao
  • Với bộ điều hợp Quick Connect để lắp ráp nhanh chóng.
Súng phun
  • Để làm việc công thái học.
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ (°C) Tối đa 40
Áp lực tối đa (bar) 120
Chiều dài (m) 4
Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,061
Kích thước (D x R x C) (mm) 551 x 190 x 188
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Phụ kiện