Đầu phun hút cầm tay máy giặt thảm SE
Đầu phun hút cầm tay máy giặt thảm SE là một phụ kiện hoàn hảo cho các máy giặt thảm, lý tưởng cho việc làm sạch sâu đồ nội thất bọc, ghế ô tô và loại bỏ vết bẩn trên thảm.
Đầu phun hút cầm tay máy giặt thảm SE gây ấn tượng với khả năng làm sạch được cải thiện. Thiết kế công thái học cho phép cầm nắm dễ dàng và thoải mái. Đầu hút này hoàn hảo cho việc làm sạch sâu sợi vải của đồ nội thất bọc, thảm, ghế ô tô và nhiều bề mặt vải khác. Đầu hút phun xịt nhỏ gọn có chiều rộng làm việc là 88 milimet. Cửa sổ nhìn trong suốt rất tiện lợi để kiểm tra quá trình làm sạch trong khi làm việc. Đầu hút có thể được sử dụng như một phụ kiện cho tất cả các máy làm sạch phun xịt Kärcher trong dòng thiết bị SE 4, SE 5 và SE 6.
Tính năng và ưu điểm
Phù hợp với tất cả các máy giặt thảm Kärcher trong dòng thiết bị SE 4, SE 5 và SE 6.
Chức năng chiết phunĐể làm sạch sâu sợi vải cho đồ nội thất bọc, thảm, ghế ô tô và nhiều bề mặt vải khác.
Cửa sổ nhìn trong suốt.Cho phép kiểm soát liên tục quá trình làm sạch trong khi làm việc.
Công nghệ giặt thảm Kärcher đã được chứng minh.
- Để đạt được kết quả làm sạch tối ưu.
Thông số kỹ thuật
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Bề rộng vận hành (mm)
|88
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,093
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,141
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|88 x 74 x 141
Khu vực ứng dụng
- Nội thất bọc da
- Ghế xe hơi
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công