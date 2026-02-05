Đầu phun hút cầm tay máy giặt thảm SE gây ấn tượng với khả năng làm sạch được cải thiện. Thiết kế công thái học cho phép cầm nắm dễ dàng và thoải mái. Đầu hút này hoàn hảo cho việc làm sạch sâu sợi vải của đồ nội thất bọc, thảm, ghế ô tô và nhiều bề mặt vải khác. Đầu hút phun xịt nhỏ gọn có chiều rộng làm việc là 88 milimet. Cửa sổ nhìn trong suốt rất tiện lợi để kiểm tra quá trình làm sạch trong khi làm việc. Đầu hút có thể được sử dụng như một phụ kiện cho tất cả các máy làm sạch phun xịt Kärcher trong dòng thiết bị SE 4, SE 5 và SE 6.