Brosse de lavage rotative WB 130
Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.
Associée à l'embout amovible Universal, la brosse de lavage rotative WB 130 de Kärcher est particulièrement adaptée aux surfaces peintes, au verre ou au plastique. La puissante rotation assure un nettoyage efficace et en profondeur. La brosse de lavage dispose d'un levier de déverrouillage pour un changement simple et rapide de l'embout, sans contact avec la saleté, et offre en outre une expérience de nettoyage unique grâce à son capot transparent. Au besoin, il est possible d'utiliser un détergent en complément et de l'appliquer à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression. La brosse de lavage est utilisable avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Les deux embouts amovibles Car & Bike et Home & Garden, disponibles séparément, sont respectivement conçus spécialement pour les surfaces délicates ou résistantes.
Fonctionnalités et avantages
Tête de brossage rotative
- Action de nettoyage douce et efficace
- Bénéficiez d'un nettoyage en tout confort.
Changement d'embout par levier de déverrouillage
- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
- Gardez toujours les mains propres.
- Choisissez l'embout adapté en fonction du domaine d'utilisation.
Appliquer le détergent à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Boîtier transparent
- Contrôle du nettoyage grâce à la visibilité offerte.
Couronne de poils durs intégrée
- Minimise les éclaboussures et protège l'utilisateur ainsi que son entourage.
Compatible avec l'adaptateur pour tuyau d'arrosage
- Raccordement au tuyau d'arrosage, s'utilise également sans nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|305 x 156 x 137
Si vous avez des questions sur le modèle précédent, le WB 120, veuillez contacter l'un de nos partenaires de service ou les revendeurs Kärcher.
Videos
Zones d’application
- Véhicules
- Motos et scooters
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jardin d'hiver
- Portes de garage
- Stores vénitiens/volets roulants
- Écrans de séparation
- Revêtement de balcon
- Rebords de fenêtre