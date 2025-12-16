Associée à l'embout amovible Universal, la brosse de lavage rotative WB 130 de Kärcher est particulièrement adaptée aux surfaces peintes, au verre ou au plastique. La puissante rotation assure un nettoyage efficace et en profondeur. La brosse de lavage dispose d'un levier de déverrouillage pour un changement simple et rapide de l'embout, sans contact avec la saleté, et offre en outre une expérience de nettoyage unique grâce à son capot transparent. Au besoin, il est possible d'utiliser un détergent en complément et de l'appliquer à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression. La brosse de lavage est utilisable avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Les deux embouts amovibles Car & Bike et Home & Garden, disponibles séparément, sont respectivement conçus spécialement pour les surfaces délicates ou résistantes.