La brosse de lavage rotative avec embout amovible universel bénéficie d'un levier de déverrouillage pour un changement d'embout simple et rapide, sans contact avec la saleté, et s'illustre en outre par son capot transparent, pour une expérience de nettoyage unique. Cette brosse pour nettoyeur haute pression est recommandée pour le nettoyage en profondeur de différentes surfaces comme la peinture, le verre ou le plastique. Au besoin, un détergent peut être appliqué au moyen du nettoyeur haute pression. Avec sa nouvelle transmission, la WB 120 est plus puissante que le modèle précédent, pour un nettoyage efficace et complet. La brosse de lavage rotative est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Les deux autres embouts amovibles disponibles, Car & Bike et Home & Garden, vendus séparément, sont spécialement conçus pour les surfaces délicates ou résistantes et sont compatibles avec la WB 120 et le modèle précédent WB 100.