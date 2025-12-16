Brosse rotative WB 120
Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.
La brosse de lavage rotative avec embout amovible universel bénéficie d'un levier de déverrouillage pour un changement d'embout simple et rapide, sans contact avec la saleté, et s'illustre en outre par son capot transparent, pour une expérience de nettoyage unique. Cette brosse pour nettoyeur haute pression est recommandée pour le nettoyage en profondeur de différentes surfaces comme la peinture, le verre ou le plastique. Au besoin, un détergent peut être appliqué au moyen du nettoyeur haute pression. Avec sa nouvelle transmission, la WB 120 est plus puissante que le modèle précédent, pour un nettoyage efficace et complet. La brosse de lavage rotative est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Les deux autres embouts amovibles disponibles, Car & Bike et Home & Garden, vendus séparément, sont spécialement conçus pour les surfaces délicates ou résistantes et sont compatibles avec la WB 120 et le modèle précédent WB 100.
Fonctionnalités et avantages
Tête de brossage rotative
- Action de nettoyage douce et efficace
Changement d'embout par levier de déverrouillage
- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
Application de détergent via le nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Boîtier transparent
- Contrôle du nettoyage grâce à la visibilité offerte.
Compatible avec l'adaptateur pour tuyau d'arrosage
- Raccordement rapide de toutes les brosses Kärcher au tuyau d'arrosage, sans recours au nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|309 x 153 x 135
Videos
Zones d’application
- Véhicules
- Jardin d'hiver
- Motos et scooters
- Portes de garage
- Stores vénitiens/volets roulants
- Écrans de séparation
- Rebords de fenêtre
- Revêtement de balcon
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon