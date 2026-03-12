Canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean avec Ultra Foam Cleaner. Le système de changement rapide pour la pulvérisation de détergent permet de passer d’un simple clic d’un détergent à un autre. Le dosage du détergent se règle facilement, directement sur le canon à mousse (bouton jaune). L'inclinaison du jet est orientable au besoin. Rincer le canon à mousse à l'eau claire après utilisation afin de prévenir les obstructions dues aux résidus de détergent. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.