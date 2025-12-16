Ce connecteur de tuyau d'arrosage de remplacement convient à Kärcher et à de nombreuses autres marques de nettoyeurs haute pression électriques. Il accepte les tuyaux d'arrosage nord-américains standard et comprend un filtre pour empêcher les débris de pénétrer dans la pompe du nettoyeur haute pression. Peut également être utilisé avec les nettoyeurs haute pression électriques Kärcher fournis à l'origine avec des adaptateurs de tuyau de jardin à connexion rapide - ce connecteur supprimera le besoin de l'adaptateur de connexion rapide, vous permettant de connecter le tuyau de jardin directement au nettoyeur haute pression.