Kit d’hydrosablage
Kit d’hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
En combinaison avec un nettoyeur haute pression
- Puissance de nettoyage améliorée
Extrêmement puissant
- Élimine la rouille, la peinture et la salissure tenace
Pleine puissance d'aspiration
- Enlève efficacement les salissures tenaces
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.2
|Poids emballage inclus (kg)
|1.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|525 x 110 x 100
Zones d’application
- Élimination de la rouille et des peintures
- Même les saletés tenaces