Codos de plástico en DN 35 para su uso con aspiradores en seco y húmedo con mangueras de aspiración que cuentan con una conexión de clip 1.0; por tanto, compatibles en general con aspiradores fabricados hasta el año 2016. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.