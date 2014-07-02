Kit de boquillas 110 para Inno/Easy Set 1000-1300 l/h

Kit de boquillas 110 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inno/Easy Foam Set 1000-1300 l/h. Para lograr un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.