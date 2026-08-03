La alternativa ideal para su limpiadora de alta presión sin función Servo Control: nuestra lanza pulverizadora PowerControl 027 con boquilla patentada de alto rendimiento, que permite un aumento de la potencia de limpieza de hasta un 40 por ciento, dispone de un ajuste de presión gradual particularmente sencillo de manejar colocado directamente al alcance de la mano del usuario. De esta forma podrá adaptar la potencia de limpieza a la tarea de limpieza concreta con toda precisión durante la propia utilización. Un modo de baja presión integrado permite aplicar detergente en caso necesario. Asimismo, para optimizar aún más el resultado, la lanza incorpora un ajuste del plano de pulverización que garantiza el ángulo de trabajo correcto en todo momento.