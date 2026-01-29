Hidrolimpiadora HD 5/17 C

Manejable, móvil y versátil: la limpiadora de alta presión con agua fría HD 5/17 C, para un servicio tanto vertical como horizontal. Con almacenaje de accesorios gracias a la culata de latón y la descarga de presión automática.

La limpiadora de alta presión con agua fría compacta, ligera y polivalente HD 5/17 C convence por su excelente movilidad y es ideal tanto para un servicio en vertical como en horizontal. El equipo está provisto de un almacenaje de accesorios refinado y promete una larga vida útil gracias a la culata de latón y la descarga de presión automática. Al mismo tiempo, convence gracias a sus innovadoras novedades, que aumentan de manera sostenible el confort de trabajo para el usuario, ya que permiten un trabajo sin cansancio y un montaje y desmontaje rápidos. la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, mientras que los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. Unaconcluyente variedad de opciones de equipamiento en su conjunto que permite unos resultados de limpieza excelentes, además de un elevado confort y una larga vida útil.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 5/17 C: Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force. Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Hidrolimpiadora HD 5/17 C: Movilidad
El asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo. Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón. Modo de construcción compacto.
Hidrolimpiadora HD 5/17 C: Flexibilidad
Servicio posible en vertical y en horizontal. Con el servicio en horizontal, las ruedas no se apoyan. De este modo, el equipo ofrece la máxima estabilidad. Posición de estacionamiento y de transporte para el sistema de pulverizado.
Calidad
  • La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil.
  • Culata de latón de alta calidad.
  • Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Almacenaje de accesorios
  • Atornilladura (M 18 × 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
  • Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.
  • Banda de goma para la fijación de la manguera de alta presión.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 480
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar/MPa) 170 / 17
Presión máx. (bar/MPa) 200 / 20
Potencia de conexión (kW) 3
Cable de conexión (m) 5
Tamaño de la boquilla (mm) 27
Entrada de agua 3/4″
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 26
Peso con embalaje incluido (kg) 28,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 380 x 360 x 930

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 200 bares
  • Lanza pulverizadora: 840 mm

Equipamiento

  • Función de detergente: Aspiración
  • Desconexión de presión
