La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher. En el lateral del equipo, la manguera de 2 metros de longitud dispone de un cierre por clic. En el lateral de los accesorios, incluye una conexión de clip de 2.0. Las últimas son compatibles con aspiradores fabricados desde el año 2017.