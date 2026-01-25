Champú para automóviles RM 619, 5l

Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 5,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 190 x 140 x 250
Propiedades
  • Para la limpieza a fondo de superficies delicadas de plástico y pintadas
  • Sumamente cuidadoso con los materiales
  • Detergente ligeramente alcalino, no contiene sustancias nocivas
  • Detergentes listos para utilizar (LPU)
  • Rápida y eficaz limpieza cuando se utiliza con una limpiadora de alta presión de Kärcher
  • Sin NTA
  • Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
  • Made in Germany
Champú para automóviles RM 619, 5l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
  • EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Motos y ciclomotores
Accesorios