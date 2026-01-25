Champú para automóviles RM 619, 5l
Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|190 x 140 x 250
Propiedades
- Para la limpieza a fondo de superficies delicadas de plástico y pintadas
- Sumamente cuidadoso con los materiales
- Detergente ligeramente alcalino, no contiene sustancias nocivas
- Detergentes listos para utilizar (LPU)
- Rápida y eficaz limpieza cuando se utiliza con una limpiadora de alta presión de Kärcher
- Sin NTA
- Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
- Made in Germany
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores