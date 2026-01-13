Lanza de riego de Latón
Lanza de latón especialmente robusta para el riego de superficies pequeñas o medianas. Empuñadura ergonómica con anillo de goma para un manejo sencillo. Patrón de pulverización ajustable desde chorro concentrado hasta neblina de pulverización.
Robusta boquilla de latón para el riego de jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño. Ya sea para regar hortalizas, plantas ornamentales o macetas, o para limpiar equipos y muebles de jardín, el asa adaptada ergonómicamente permite un cómodo manejo con una sola mano y evita la fatiga incluso tras largas sesiones de trabajo. Además, la boquilla ofrece otras ventajas decisivas, por ejemplo, el ajuste del patrón de pulverización desde chorro concentrado hasta neblina de pulverización, en función de las necesidades. Además de su gran facilidad de manejo y su perfecta funcionalidad, el aspersor para jardín destaca por su atractivo diseño. En resumen: la solución ideal para disfrutar cuidando su jardín. Por cierto, las boquillas Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles.
Características y ventajas
De latón
- Robustez garantizada.
Elementos de plástico blando con empuñadura
- Para una mayor comodidad y protección.
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|latón
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|103 x 36 x 36
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín