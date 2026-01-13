Robusta boquilla de latón para el riego de jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño. Ya sea para regar hortalizas, plantas ornamentales o macetas, o para limpiar equipos y muebles de jardín, el asa adaptada ergonómicamente permite un cómodo manejo con una sola mano y evita la fatiga incluso tras largas sesiones de trabajo. Además, la boquilla ofrece otras ventajas decisivas, por ejemplo, el ajuste del patrón de pulverización desde chorro concentrado hasta neblina de pulverización, en función de las necesidades. Además de su gran facilidad de manejo y su perfecta funcionalidad, el aspersor para jardín destaca por su atractivo diseño. En resumen: la solución ideal para disfrutar cuidando su jardín. Por cierto, las boquillas Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles.