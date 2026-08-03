Champú para cepillos VehiclePro RM 811 Classic, 200l

Champú para cepillos concentrado, que limpia activamente, compatible con la cera y conforme a VDA. La combinación de sustancias activas favorece las propiedades deslizantes de los cepillos y protege así la superficie del vehículo.

El champú para cepillos RM 811 Classic VehiclePro es adecuado para su uso en instalaciones de lavado de vehículos para el lavado de automóviles y vehículos industriales. Elimina de forma fiable la grasa, el aceite, las emisiones y la suciedad típica de la carretera, favorece eficazmente las propiedades de deslizamiento de los cepillos, retrasa paralelamente la aparición de suciedad y mantiene así su funcionalidad. Además, RM 811 Classic también puede utilizarse como espuma activa y protege las superficies pintadas. El champú para cepillos de alto rendimiento permite limpiar hasta 100 automóviles por litro, se adapta a los productos de cera posteriores y evita así posibles rayas en la pintura. Los tensioactivos contenidos en la formulación son biodegradables según la OCDE. Además separa rápidamente el aceite y el agua en el separador de aceite.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 200
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 9
Peso (kg) 203,6
Peso (con embalaje) (kg) 218,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 580 x 580 x 970
Propiedades
  • Champú cepillo eficaz para el lavado de automóviles y vehículos industriales
  • Elimina de forma fiable la grasa, el aceite, las emisiones y la suciedad producida por insectos
  • Favorece el deslizamiento de los cepillos y protege así la superficie del vehículo
  • Reduce significativamente el ensuciamiento de los cepillos
  • Es compatible con la cera, por lo que evita las rayas en la superficie de la pintura
  • Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
  • Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
  • Tensoactivos biodegradables
  • Sin NTA
Champú para cepillos VehiclePro RM 811 Classic, 200l
Champú para cepillos VehiclePro RM 811 Classic, 200l
Champú para cepillos VehiclePro RM 811 Classic, 200l
Champú para cepillos VehiclePro RM 811 Classic, 200l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H315 Provoca irritación cutánea
  • H318 Provoca lesiones oculares graves
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P264 Límpielo a fondo tras el uso.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
  • P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Lavado de vehículos industriales
Accesorios