Agente abrillantador FloorPro RM 755, 200l

Agente abrillantador a base de disolventes, de secado totalmente sin estrías, para el mantenimiento y la limpieza intermedia de suelos y superficies. Ideal para suelos de granito de alto brillo.

Ya sea para la limpieza manual de suelos o en grandes superficies con una fregadora-aspiradora: los suelos muy brillantes de granito, gneis u otras piedras duras requieren un detergente especial que se seque sin dejar residuos ni rayas, como el agente abrillantador FloorPro RM 755 de Kärcher. Es ideal para el mantenimiento y la limpieza intermedia de estos revestimientos de suelos de alta calidad, pero también puede utilizarse en otras superficies, incluidos los suelos ESD disipativos. Elimina de forma rápida y fiable grasa, aceite, hollín y la suciedad mineral habitual causada por la suciedad de la carretera. También dispone de un ajuste extra de baja espuma para su uso con fregadoras-aspiradoras y un aprovechamiento eficaz del volumen del depósito. El agente abrillantador FloorPro RM 755 es fácil de eliminar y deja una agradable fragancia fresca después de la limpieza.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 200
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 11
Peso (con embalaje) (kg) 209
Agente abrillantador FloorPro RM 755, 200l
Agente abrillantador FloorPro RM 755, 200l
Agente abrillantador FloorPro RM 755, 200l
Agente abrillantador FloorPro RM 755, 200l
Campos de aplicación
  • Limpieza de suelos
Accesorios