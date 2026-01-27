Gracias a su consistencia viscosa, el detergente para baños y detergente básico SanitPro CA 10 C eco!perform de Kärcher también se adhiere perfectamente a las superficies verticales de inodoros y urinarios, garantizando tiempos de contacto más prolongados y mejores resultados de limpieza. El detergente concentrado se utiliza puro para la limpieza de mantenimiento manual en inodoros y urinarios, y diluido en suelos y superficies. La tapa de cierre funcional hace que sea cómodo de usar, el ácido cítrico limpiador es muy eficaz y proporciona una agradable fragancia cítrica. Elimina la suciedad mineral como restos de cal, jabón de cal, incrustaciones de orina y la suciedad orgánica típica de los inodoros, así como los restos de grasa y jabón de forma rápida, fiable y, gracias a su formulación sostenible, también de manera muy respetuosa con el medio ambiente. El detergente para baños y detergente básico SanitPro CA 10 C eco!perform está certificado de acuerdo con los estrictos requisitos de la etiqueta ecológica de la UE y ha recibido la etiqueta ecológica de la República de Austria.