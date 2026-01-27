Detergente para la limpieza de mantenimiento SanitPro CA 20 C eco!perform, 1l
Detergente sanitario altamente concentrado para la limpieza de mantenimiento manual. Con una moderna combinación de ácidos para eliminar sin esfuerzo la suciedad mineral. Con certificación Ecolabel de la UE.
Respetuoso con el medio ambiente y, al mismo tiempo, especialmente económico y potente: el detergente para la limpieza de mantenimiento SanitPro CA 20 C eco!perform con el agradable y fresco aroma cítrico de Kärcher. El producto altamente concentrado para la limpieza manual de superficies y suelos (fregado en húmedo con método de pulverización/espuma, fregado convencional con método del cubo o impregnación previa) impresiona por su máxima eficacia de limpieza en superficies de cerámica, acero inoxidable, cromo, cristal y plástico en zonas sanitarias. Gracias a su moderna combinación de ácido cítrico y ácido metanosulfónico, el detergente elimina sin esfuerzo, de forma rápida y suave, los restos de cal, jabón de cal e incrustaciones de orina, así como la suciedad ligera causada por restos de jabón y materia orgánica. Certificado de acuerdo con los criterios de la etiqueta ecológica de la UE y galardonado con la etiqueta ecológica de Austria, SanitPro CA 20 C eco!perform combina la sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente con la máxima eficacia de limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|12
|Valor de pH
|2,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
Videos
Campos de aplicación
- Zona sanitaria