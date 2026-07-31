I depositi di calcare in acqua eccessivamente dura e la corrosione in acqua eccessivamente dolce sono i nemici naturali delle idropulitrici ad acqua calda. Il PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111 di Kärcher offre la massima protezione contro l'acqua nera e i depositi di calcare nella serpentina di riscaldamento (fino a 150 °C) e protegge efficacemente anche tutte le parti che conducono l'acqua dalla corrosione. Gli additivi per la cura della pompa garantiscono inoltre una lubrificazione e una cura continue della pompa ad alta pressione. Il detergente, sviluppato appositamente per l'uso nelle macchine HDS con adattamento per la cura del sistema, aiuta in tal modo a prolungare significativamente la durata di componenti importanti, a ridurre la vaiolatura e ad abbassare i costi di manutenzione. La pratica bottiglia Advance può essere utilizzata direttamente sulla macchina e consente un utilizzo semplice e veloce.