Cura del sistema Adv. RM 111 ASF**1L, 1l
Massima protezione di serpentine per HDS con sistema anticalcare. Protegge contro il deposito di calcare e contro la contaminazione da acque nere.
I depositi di calcare in acqua eccessivamente dura e la corrosione in acqua eccessivamente dolce sono i nemici naturali delle idropulitrici ad acqua calda. Il PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111 di Kärcher offre la massima protezione contro l'acqua nera e i depositi di calcare nella serpentina di riscaldamento (fino a 150 °C) e protegge efficacemente anche tutte le parti che conducono l'acqua dalla corrosione. Gli additivi per la cura della pompa garantiscono inoltre una lubrificazione e una cura continue della pompa ad alta pressione. Il detergente, sviluppato appositamente per l'uso nelle macchine HDS con adattamento per la cura del sistema, aiuta in tal modo a prolungare significativamente la durata di componenti importanti, a ridurre la vaiolatura e ad abbassare i costi di manutenzione. La pratica bottiglia Advance può essere utilizzata direttamente sulla macchina e consente un utilizzo semplice e veloce.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|6
|Valore pH
|12
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1
Prodotto
- Proprietà protettive per tutti i componenti che entrano in contatto con l'acqua
- Evita la formazione di acque nere (formazione di ruggine nella serpentina se l'acqua non contiene calcare)
- Con additivi per la continua lubrificazione della pompa alta pressione
- Evita la formazione di calcare nelle idropulitrici ad acqua calda
- Specifico per macchine con apposito dispositivo di cura e manutenzione
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Trasporti e macchine
- Lavaggio auto
- Sgrassatura, fosfatazione
- Sgrassare superfici
- Manutenzione macchina, protezione anticalcare e cura della pompa