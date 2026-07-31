Cura del sistema Adv. RM 111 ASF**1L, 1l

Massima protezione di serpentine per HDS con sistema anticalcare. Protegge contro il deposito di calcare e contro la contaminazione da acque nere.

I depositi di calcare in acqua eccessivamente dura e la corrosione in acqua eccessivamente dolce sono i nemici naturali delle idropulitrici ad acqua calda. Il PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111 di Kärcher offre la massima protezione contro l'acqua nera e i depositi di calcare nella serpentina di riscaldamento (fino a 150 °C) e protegge efficacemente anche tutte le parti che conducono l'acqua dalla corrosione. Gli additivi per la cura della pompa garantiscono inoltre una lubrificazione e una cura continue della pompa ad alta pressione. Il detergente, sviluppato appositamente per l'uso nelle macchine HDS con adattamento per la cura del sistema, aiuta in tal modo a prolungare significativamente la durata di componenti importanti, a ridurre la vaiolatura e ad abbassare i costi di manutenzione. La pratica bottiglia Advance può essere utilizzata direttamente sulla macchina e consente un utilizzo semplice e veloce.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 1
Confezione da (Pezzo(i)) 6
Valore pH 12
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1
Prodotto
  • Proprietà protettive per tutti i componenti che entrano in contatto con l'acqua
  • Evita la formazione di acque nere (formazione di ruggine nella serpentina se l'acqua non contiene calcare)
  • Con additivi per la continua lubrificazione della pompa alta pressione
  • Evita la formazione di calcare nelle idropulitrici ad acqua calda
  • Specifico per macchine con apposito dispositivo di cura e manutenzione
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Senza NTA
Cura del sistema Adv. RM 111 ASF**1L, 1l
Cura del sistema Adv. RM 111 ASF**1L, 1l
Cura del sistema Adv. RM 111 ASF**1L, 1l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Aree di applicazione
  • Trasporti e macchine
  • Lavaggio auto
  • Sgrassatura, fosfatazione
  • Sgrassare superfici
  • Manutenzione macchina, protezione anticalcare e cura della pompa