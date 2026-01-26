Detergente attivo, alcalino RM 81 ASF ␍eco!effciency, 2.5l
Detergente alcalino concentrato per la pulizia delicata ed efficacie di sporco oleoso, grasso e macchie minerali. Indicato per la pulizia di veicoli, telonie motori.
Il detergente universale PressurePro Active RM 81 eco!efficiency alcalino, altamente concentrato è un punto di forza tra i nostri detergenti, perché è stato sviluppato appositamente da Kärcher per l'uso con idropulitrici con modalità eco!efficiency (anche se può essere utilizzato anche con tutti gli altri idropulitori HP). Questo potente concentrato detergente ad alta pressione raggiunge la sua piena potenza pulente già ad una temperatura dell'acqua di soli 60°C. Può essere utilizzato anche in quantità molto piccole (a partire dallo 0,2%), è molto ecologico ed è delicato sui materiali, comprese le superfici verniciate. La formulazione altamente concentrata, facilmente separabile e priva di siliconi rimuove senza sforzo la contaminazione ostinata di olio, grasso, proteine, zucchero e minerali ed è ideale per innumerevoli applicazioni nell'industria alimentare, nell'agricoltura e nel settore dei trasporti. Può pulire superfici, nastri trasportatori, casse, serbatoi, botti e celle frigorifere in cucine commerciali, macellerie e macelli con la stessa efficacia di macchine agricole e altri veicoli, motori, parti o coperture. Può essere utilizzato anche nella fase vapore fino a 150°C.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|2,5
|Confezione da (Pezzo(i))
|4
|Valore pH
|12,3
|Peso con imballo (kg)
|3
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Trasporti e macchine
- Lavaggio auto
- Lavapezzi
- Sgrassare superfici
- Pulizia teli
- Pulizia pavimento e superfici