Il detergente universale PressurePro Active RM 81 eco!efficiency alcalino, altamente concentrato è un punto di forza tra i nostri detergenti, perché è stato sviluppato appositamente da Kärcher per l'uso con idropulitrici con modalità eco!efficiency (anche se può essere utilizzato anche con tutti gli altri idropulitori HP). Questo potente concentrato detergente ad alta pressione raggiunge la sua piena potenza pulente già ad una temperatura dell'acqua di soli 60°C. Può essere utilizzato anche in quantità molto piccole (a partire dallo 0,2%), è molto ecologico ed è delicato sui materiali, comprese le superfici verniciate. La formulazione altamente concentrata, facilmente separabile e priva di siliconi rimuove senza sforzo la contaminazione ostinata di olio, grasso, proteine, zucchero e minerali ed è ideale per innumerevoli applicazioni nell'industria alimentare, nell'agricoltura e nel settore dei trasporti. Può pulire superfici, nastri trasportatori, casse, serbatoi, botti e celle frigorifere in cucine commerciali, macellerie e macelli con la stessa efficacia di macchine agricole e altri veicoli, motori, parti o coperture. Può essere utilizzato anche nella fase vapore fino a 150°C.