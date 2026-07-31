Detergente sgrassante per Olio e Grasso RM 31 ASF eco!efficiency, 2.5l
Detergente alcalino concentrato. Elimina olio, grasso, catrame e fuliggine a tutte le temperature. Con l'eco!efficiency si riduce il consumo mantenendone costante l‘efficacia. Ecologico.
Con la sua formula speciale, il detergente per olio e grasso PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency è stato sviluppato per l'uso in idropulitrici con modalità eco!efficiency e quindi colma il divario nelle prestazioni di pulizia che può essere creato dalla temperatura dell'acqua inferiore a 60 °C. Offre una potente azione pulente a tutte le temperature e può essere utilizzato anche nella fase vapore fino a 150 °C. La formula altamente concentrata, priva di siliconi e facilmente separabile rimuove facilmente olio pesante, grasso e contaminazione minerale, pur essendo particolarmente economica, economica e rispettosa dell'ambiente. Essendo un potente pulitore di profondità adatto per il lavaggio del motore e la pulizia dei componenti in officine o aziende agricole, convince anche in altri settori, ad esempio nella pulizia delle facciate quando si rimuove lo sporco causato da emissioni, escrementi di uccelli o residui di insetti, e può essere utilizzato anche per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria alimentare.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|2,5
|Confezione da (Pezzo(i))
|4
|Valore pH
|14
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3,1
Prodotto
- Detergente ecologico per idropulitrice efficace
- Elimina efficacemente olio, grasso, fuliggine e patina da smog
- Pulizia attiva a tutte le temperature
- Fresca fragranza
- Senza fosfati
- Senza silicone
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Trasporti e macchine
- Pulizia stabili
- Pulizia barili
- Lavaggio auto
- Lavapezzi
- Sgrassare superfici
- Contenitori cibo
- Pulizia di facciate