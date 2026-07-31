Cera a caldo RM 41, 10l
Prodotto che cura e mantiene la brillantezza della carrozzeria. Contiene cera naturale di caranuba, Il risultato è decisamente brillante.
Grazie alla sua composizione di alta qualità con un'elevata percentuale di cera carnauba naturale, la nostra PressurePro Hot Wax RM 41 forma una pellicola di cera chiusa, solubile e preservante. Ciò non solo garantisce superfici lucide, ma garantisce anche una protezione a lungo termine fino a 12 mesi per tutte le parti metalliche di veicoli e macchine di ogni tipo a rischio di corrosione. Auto e veicoli commerciali, macchine agricole come trattori, macchine agricole, aratri, rimorchi o anche spandiconcime comunali per il servizio invernale sono efficacemente protetti dalla corrosione e dagli effetti degli agenti atmosferici grazie alla cera spray. Il prodotto per la cura della vernice è ideale anche come protezione invernale per veicoli stoccati e fuori servizio. Riduce efficacemente la ricontaminazione e può essere utilizzato come protezione antiruggine per il trasporto di macchine e per lo stoccaggio temporaneo di parti metalliche. PressurePro Hot Wax RM 41 per l'uso con idropulitrici è altamente concentrato, estremamente economico e può essere utilizzato senza problemi con tutte le durezze dell'acqua.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|5
|Peso (kg)
|9,9
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|10,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|230 x 188 x 307
Prodotto
- Di lunga durata
- Contiene cera naturale di carnauba
- Produce una finitura a specchio lucido
- Crea una pellicula protettiva molto durevole contro gli agenti atmosferici e l'acqua
- Protegge la carrozzeria fino a 12 mesi
- Può essere utilizzato con tutte le propietà dell'acqua
- Rallenta la riformazione dello sporco
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
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Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Trasporti e macchine
- Cura dell'auto
- Cura dell'attrezzatura