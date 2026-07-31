Grazie alla sua composizione di alta qualità con un'elevata percentuale di cera carnauba naturale, la nostra PressurePro Hot Wax RM 41 forma una pellicola di cera chiusa, solubile e preservante. Ciò non solo garantisce superfici lucide, ma garantisce anche una protezione a lungo termine fino a 12 mesi per tutte le parti metalliche di veicoli e macchine di ogni tipo a rischio di corrosione. Auto e veicoli commerciali, macchine agricole come trattori, macchine agricole, aratri, rimorchi o anche spandiconcime comunali per il servizio invernale sono efficacemente protetti dalla corrosione e dagli effetti degli agenti atmosferici grazie alla cera spray. Il prodotto per la cura della vernice è ideale anche come protezione invernale per veicoli stoccati e fuori servizio. Riduce efficacemente la ricontaminazione e può essere utilizzato come protezione antiruggine per il trasporto di macchine e per lo stoccaggio temporaneo di parti metalliche. PressurePro Hot Wax RM 41 per l'uso con idropulitrici è altamente concentrato, estremamente economico e può essere utilizzato senza problemi con tutte le durezze dell'acqua.