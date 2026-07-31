Cera a caldo RM 41, 10l

Prodotto che cura e mantiene la brillantezza della carrozzeria. Contiene cera naturale di caranuba, Il risultato è decisamente brillante.

Grazie alla sua composizione di alta qualità con un'elevata percentuale di cera carnauba naturale, la nostra PressurePro Hot Wax RM 41 forma una pellicola di cera chiusa, solubile e preservante. Ciò non solo garantisce superfici lucide, ma garantisce anche una protezione a lungo termine fino a 12 mesi per tutte le parti metalliche di veicoli e macchine di ogni tipo a rischio di corrosione. Auto e veicoli commerciali, macchine agricole come trattori, macchine agricole, aratri, rimorchi o anche spandiconcime comunali per il servizio invernale sono efficacemente protetti dalla corrosione e dagli effetti degli agenti atmosferici grazie alla cera spray. Il prodotto per la cura della vernice è ideale anche come protezione invernale per veicoli stoccati e fuori servizio. Riduce efficacemente la ricontaminazione e può essere utilizzato come protezione antiruggine per il trasporto di macchine e per lo stoccaggio temporaneo di parti metalliche. PressurePro Hot Wax RM 41 per l'uso con idropulitrici è altamente concentrato, estremamente economico e può essere utilizzato senza problemi con tutte le durezze dell'acqua.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 5
Peso (kg) 9,9
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 10,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 230 x 188 x 307
Prodotto
  • Di lunga durata
  • Contiene cera naturale di carnauba
  • Produce una finitura a specchio lucido
  • Crea una pellicula protettiva molto durevole contro gli agenti atmosferici e l'acqua
  • Protegge la carrozzeria fino a 12 mesi
  • Può essere utilizzato con tutte le propietà dell'acqua
  • Rallenta la riformazione dello sporco
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
Cera a caldo RM 41, 10l
Cera a caldo RM 41, 10l
Cera a caldo RM 41, 10l
Cera a caldo RM 41, 10l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H315 Provoca irritazione cutanea.
  • H318 Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Videos
Aree di applicazione
  • Trasporti e macchine
  • Cura dell'auto
  • Cura dell'attrezzatura
Accessori