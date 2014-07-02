Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм
С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.
С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|16
|Размер сопла ( )
|55
|Резьба
|R 1/8"
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,022