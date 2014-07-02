Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q
Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м,180 бар, 60 градусов.
Запасной шланг высокого давления для бытовых аппаратов высокого давления Karcher начиная с 2009 г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9 м, 180 бар, 60 °С.
Особенности и преимущества
Запасной шланг 9 м
- Быстрая замена шланга
Адаптер Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Система Quick Connect
- Для лёгкой очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|9
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,849
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,965
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|245 x 245 x 65