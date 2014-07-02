Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q

Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м,180 бар, 60 градусов.

Особенности и преимущества
Запасной шланг 9 м
  • Быстрая замена шланга
Адаптер Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Система Quick Connect
  • Для лёгкой очистки
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. давление (бар) 180
Длина (м) 9
Цвет Черный
Вес (кг) 0,849
Вес (с упаковкой) (кг) 0,965
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 245 x 245 x 65
