Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawek T-Racer T 7 Plus, T 5 oraz T 450 umożliwiają szybką i łatwą wymianę. Zestaw zawiera trzy pary dysz do różnych klas wydajności myjki ciśnieniowej oraz dwa uchwyty do zamocowania ich na miejscu. Do przystawek T-Racer T 7 Plus oraz T 450 — dysza Power do czyszczenia rogów i krawędzi, a także dysza płucząca do spłukiwania wyczyszczonych obszarów są częścią zestawu.