T 5 T-Racer
Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni. Produkt przeznaczony do myjek ciśnieniowych Kärcher K 2 do K 7.
Obrotowe ramię z dwoma dyszami wysokociśnieniowymi w T-Racer T 5 pozwala usuwać zabrudzenia na dużych powierzchniach – czyszcząc szybko i wydajnie rozległe obszary zewnętrzne. Wyjątkowo praktyczne rozwiązanie: Przystawka do powierzchni może być regulowana, aby dysze znajdowały się w idealnej odległości od powierzchni, zależnie od rodzaju materiału. Znaczy to, że powierzchnie twarde takie jak kamień czy beton mogą być czyszczone tak samo wydajnie jak bardziej delikatne powierzchnie np. drewno. W rezultacie T-Racer T 5 czyści 2 razy szybciej niż lanca spryskująca. Co więcej, obudowa skutecznie chroni operatora i otoczenie przed rozpryskami wody, a strumienie wody podnoszące przystawkę w górę sprawiają, że manewrowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Nawet powierzchnie pionowe, takie jak brama garażowa mogą być skutecznie czyszczone dzięki ergonomicznym uchwytom. Przeznaczony do urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 do K 7.
Cechy i zalety
Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigleDoskonała wydajność powierzchniowa.
Przesłona chroniąca przed zamoczeniemCzyszczenie bez rozprysków
Regulowany na wysokośćRegulowana wysokość dysz pozwala czyścić różne powierzchnie. Czyszczenie wrażliwych lub odpornych na wysokie ciśnienie powierzchni.
Uchwyt
- Wygodne czyszczenie powierzchni pionowych.
Siła strumieni lekko unosi przystawkę nad czyszczoną powierzchnię.
- Łatwe, nie wymagające wysiłku mycie dzięki efektowi lekkiego unoszenia przystawki nad czyszczoną powierzchnią
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|708 x 280 x 995
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- K 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact UM Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Universal Edition
- K 4 Universal Edition T 5
- K 4 WCM Premium Home Modular
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Stairs
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: K 5 Smart Control + zestaw podłączeniowy
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition FJ
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS *EU
- K 2.15
- K 2.20 M
- K 2.400 T 50
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 Dom
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.200
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 4
- K 4 Alu 25 Lat Kärcher Polska
- K 4 Basic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home & Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Brush
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Car & Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 UM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5.68 MD
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Promo
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Promo
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Promo
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Car & Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM Premium Home Modular
- K 7 WCM Premium Modular
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- KHD 3
- KHP 4
Zastosowania
- Teren wokół domu i ogród
- Tarasy
- Drzwi garażowe
- Elewacje małych domów
- (Podwórko) wejścia, podjazdy
- Murki ogrodowe
- Ścieżki
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.