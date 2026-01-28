Wkład szczotkowy uniwersalny dla WB 120 oraz WB 100
Wymienny wkład szczotkowy do szczotek WB 120 i WB 100 o uniwersalnym włosiu. Przeznaczony do wszystkich gładkich powierzchni jak: szkło, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne.
Przeźroczyste włosie. Szeroki zakres zastosowań. Nadaje się do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. szkła, powierzchni lakierowanych lub tworzyw sztucznych.
Cechy i zalety
Miękkie, przeźroczyste włosie
- Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
Uniwersalność zastosowań
- Do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni.
Opcjonalne ackesoria
- Szeroki zakres zastosowań.
Kompatybilność
- Wkład do szczotek WB 120 oraz WB 100.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|153 x 153 x 48
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Ogrody zimowe
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Drzwi garażowe
- Żaluzje/rolety
- Osłony balkonowe
- Parapety
- Barierki balkonowe
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe