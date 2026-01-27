SZCZOTKA OBROTOWA WB 120

Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia. Szczotka WB 120 pasuje do większości myjek ciśnieniowych Kärcher.

Wyposażona w wymienny pad z przeźroczystym włosiem, który zapewnia szeroki zakres zastosowań. Nadaje się do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. szkła, powierzchni lakierowanych lub tworzyw sztucznych. SzczotkSzczotka pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher od K 2 do K 7.

Cechy i zalety
Obrotowa głowica szczotki
  • Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
Wymiana padu po zwolnieniu blokady
  • Zmiana padów bez kontaktu z brudem.
Nakładanie środka czyszczącego z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Przeźroczysta obudowa
  • Wysoka jakość czyszczenia dzięki widoczności procesu.
Kompatybilna z uniwersalnym złączem węża ogrodowewgo
  • Możliwość podłączenia szczotki do węża ogrodowego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 309 x 153 x 135

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Ogrody zimowe
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Drzwi garażowe
  • Żaluzje/rolety
  • Osłony balkonowe
  • Parapety
  • Barierki balkonowe
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
