Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike

Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.

Wyposażona w wymienny pad mocowany na rzep. Pad może być prany w pralce w temperaturze do 60°C. Nadaje się do delikatnego czyszczenia wszystkich wrażliwych na zarysowania powierzchni. Szczotka pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher od K 2 do K 7.

Cechy i zalety
Obrotowa głowica szczotki
  • Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
Wymiana padu po zwolnieniu blokady
  • Zmiana padów bez kontaktu z brudem.
Mocowanie na rzep
  • Wymienny pad z mikrofibry – innowacyjne rozwiązane.
Szczególnie delikatne czyszczenie
  • Do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni.
Można prać w pralce
  • Pranie w pralce w temperaturze do 60°C.
Nakładanie środka czyszczącego z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Przeźroczysta obudowa
  • Wysoka jakość czyszczenia dzięki widoczności procesu.
Kompatybilna z uniwersalnym złączem węża ogrodowewgo
  • Możliwość podłączenia szczotki do węża ogrodowego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 75% poliester, 25% poliamid
Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 296 x 142 x 140

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.