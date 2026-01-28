Przezroczyste włosie nakładki obrotowej szczotki do mycia mogą być używane wszędzie, jak również do różnych rodzajów czyszczenia. Wymienna uniwersalna nakładka do obrotowej szczotki do mycia WB 130 idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich powierzchni takich jak: farba, szkło lub tworzywo sztuczne.