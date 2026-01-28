Zestaw uniwersalny do obrotowej szczotki do mycia WB 130
Idealna do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni takich jak farba, szkło lub tworzywo sztuczne: Wymienna uniwersalna nakładka do obrotowej szczotki do mycia WB 130.
Przezroczyste włosie nakładki obrotowej szczotki do mycia mogą być używane wszędzie, jak również do różnych rodzajów czyszczenia. Wymienna uniwersalna nakładka do obrotowej szczotki do mycia WB 130 idealnie nadaje się do czyszczenia gładkich powierzchni takich jak: farba, szkło lub tworzywo sztuczne.
Cechy i zalety
Miękkie, przeźroczyste włosie
- Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
Uniwersalność zastosowań
- Do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni.
Opcjonalne ackesoria
- Większa wszechstronność obrotowej szczotki do mycia WB 130.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|113 x 113 x 46
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Ogrody zimowe
- Drzwi garażowe
- Żaluzje/rolety
- Osłony balkonowe
- Barierki balkonowe
- Parapety